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28.06.2021 21:21
Рубрика: Digital

Samsung показала новый интерфейс для носимых устройств

Текст: Иван Черноусов
Фото: Eric Risberg/AP Фото: Eric Risberg/AP
Фото: Eric Risberg/AP

На Всемирном Мобильном Конгрессе в Барселоне Samsung представила новый интерфейс One UI Watch, который будет доступен на платформе, созданной совместно с Google. Об этом рассказали в ходе специального онлайн-мероприятия.

Фото: istock
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В One UI Watch пользователям станут доступны новые функции и возможности интеграции с популярными сторонними приложениями, которые можно установить на Galaxy Watch из магазина Google Play. Тем, кто увлекается спортом, пригодятся такие приложения, как Adidas Running, GOLFBUDDY Smart Caddy, Strava и Swim.com. Дополнительные возможности получат и те, кто следит за своим здоровьем при помощи умных часов - для этого есть приложения Calm или Sleep Cycle, позволяющие отслеживать качество сна. Прослушивать музыку можно в Spotify и YouTube Music.

Кроме того, компания пообещала упростить жизнь разработчикам программного обеспечения. В этом году у них появятся новые функции для разработки приложений под интерфейс для носимых устройств. Южнокорейцы рассказали, что новая модель Galaxy Watch под управлением One UI Watch появится уже этим летом.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Samsung

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