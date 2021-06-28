Samsung показала новый интерфейс для носимых устройств

На Всемирном Мобильном Конгрессе в Барселоне Samsung представила новый интерфейс One UI Watch, который будет доступен на платформе, созданной совместно с Google. Об этом рассказали в ходе специального онлайн-мероприятия.

В One UI Watch пользователям станут доступны новые функции и возможности интеграции с популярными сторонними приложениями, которые можно установить на Galaxy Watch из магазина Google Play. Тем, кто увлекается спортом, пригодятся такие приложения, как Adidas Running, GOLFBUDDY Smart Caddy, Strava и Swim.com. Дополнительные возможности получат и те, кто следит за своим здоровьем при помощи умных часов - для этого есть приложения Calm или Sleep Cycle, позволяющие отслеживать качество сна. Прослушивать музыку можно в Spotify и YouTube Music.

Кроме того, компания пообещала упростить жизнь разработчикам программного обеспечения. В этом году у них появятся новые функции для разработки приложений под интерфейс для носимых устройств. Южнокорейцы рассказали, что новая модель Galaxy Watch под управлением One UI Watch появится уже этим летом.