Три офицера ФСБ арестованы по делу о мошенничестве на 63,5 млн рублей

Под стражу заключены три офицера 6-го отдела управления авиации ФСБ России - им вменяется совершение крупного мошенничества. "Судом удовлетворено ходатайство следствия и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении Юрия Кравченко, Артема Сохина и Сергея Романова", - сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на 235-й Гарнизонный военный суд.

В суде не назвали места работы и занимаемые должности арестованных граждан. В то же время источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Кравченко занимает должность начальника 6-го отдела управления авиации ФСБ, Сохин является его заместителем, а Романов - одним из офицеров указанного управления.

Все трое - военнослужащие ФСБ, поэтому меру пресечения им избирал военный суд. Впоследствии военный суд будет рассматривать и само дело и выносить приговор офицерам спецслужбы.

В настоящее время подследственных обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".

По данным газеты "Коммерсант", офицеры ФСБ обвиняются в хищении 63,5 млн рублей при заключении контрактов в 2017-2019 годах между авиационным управлением ФСБ и компанией ООО "АсСтрой". Одна компания должна была поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов авиации ФСБ. Однако эти обязательства не были выполнены.

Напомним, в настоящее время расследуется также уголовное дело в отношении экс-начальника отдела управления "К" ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Офицера спецслужбы обвиняют в получении взятки в размере 850 тысяч долларов.