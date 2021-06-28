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28.06.2021 10:00
Рубрика: Видео

Видео: экскаватор уничтожил дорогие спорткары

Текст: Вадим Давыденко

Смотреть это видео непросто даже тем, кто не разбирается в дорогих авто. Видеть, как экскаватор варварски уничтожает один за другим эксклюзивные спорткары ценой в сотни тысяч долларов каждый - это нужно быть ну очень хладнокровным человеком.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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И, кстати, послушным налогоплательщиком. Потому что уничтожают контрабанду, машины привезенные в страну без уплаты положенных налогов и сборов. Дело происходит в Филиппинах, где контрабандисты, судя по всему, совсем уж разгулялись.

В назидание присутствующим - а наблюдать за уничтожением контрабанды собрались десятки представителей СМИ - под ковш экскаватора отправились Bentley Continental Flying Track 2007 года, Porsche 911 Carrera S (997), Mercedes SLK, Lotus Elise, Hyundai Genesis, Toyota Solara, McLaren 620R.

Через минуту-полторы роскошные машины превращаются в подобие смятых консервных банок, и понять, где какая модель, можно с большим трудом, по слабо угадываемому силуэту и редким сохранившимся шильдикам...

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#видео