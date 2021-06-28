Видео: экскаватор уничтожил дорогие спорткары

Смотреть это видео непросто даже тем, кто не разбирается в дорогих авто. Видеть, как экскаватор варварски уничтожает один за другим эксклюзивные спорткары ценой в сотни тысяч долларов каждый - это нужно быть ну очень хладнокровным человеком.

И, кстати, послушным налогоплательщиком. Потому что уничтожают контрабанду, машины привезенные в страну без уплаты положенных налогов и сборов. Дело происходит в Филиппинах, где контрабандисты, судя по всему, совсем уж разгулялись.

В назидание присутствующим - а наблюдать за уничтожением контрабанды собрались десятки представителей СМИ - под ковш экскаватора отправились Bentley Continental Flying Track 2007 года, Porsche 911 Carrera S (997), Mercedes SLK, Lotus Elise, Hyundai Genesis, Toyota Solara, McLaren 620R.

Через минуту-полторы роскошные машины превращаются в подобие смятых консервных банок, и понять, где какая модель, можно с большим трудом, по слабо угадываемому силуэту и редким сохранившимся шильдикам...