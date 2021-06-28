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28.06.2021 13:00
Рубрика: Видео

Видео: костылем оттеснил чужой автомобиль с полосы

Текст: Вадим Давыденко

Относиться с уважением к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями - это хорошо, это человечно, это современный тренд. Но порой на дороге представители этих уязвимых категорий населения оказываются так бойки и напористы в отстаивании своих прав, что окружающим от них просто не спастись.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Это видео снято в китайском Шэньяне, известном мегаполисе на востоке страны, крупном промышленном центре с большим, как мы видим, автомобильным трафиком. Белая Honda CRV свернула слева с примыкающей полосы на главную и перед перекрестком стала перестраиваться вправо. Владелец регистратора, приславший это видео, пропускать Honda не хотел, так как находился на главной и явно куда-то спешил. Но неожиданно с переднего пассажирского места высунулся костыль. Почти на всю длину. И перегородил почти весь ряд.

Опешивший автор видео сразу притормозил: мало ли, что еще придумает пожилой пассажир, не начнет ли колотить костылем по лобовому стеклу и фарам?

Этого мгновения оказалась достаточно: костыль исчез в недрах салона машины, а сама Honda втиснулась в освободившийся ряд и ушла вперед. С таким необычным "поворотником" она быстро пройдет все пробки Шэньяна и окажется там, где надо...

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#видео