Во Франции прошел второй тур региональных выборов

Вырвавшаяся в лидеры умеренно правая партия "Республиканцы" и их попутчики в общей сложности получила свыше 35 процентов голосов, а ее представители продолжат руководить семью из 12 регионов континентальной Франции. Остальные достались социалистам, в ряде мест вступившим в альянс с левыми и "зелеными" партиями.

Правительственная партия "Республика на марше", а она до сих пор не смогла укрепиться на местном уровне, потерпела серьезное поражение с обескураживающим результатом - менее десяти процентов.

Планам "Национального объединения" Марин Ле Пен прийти к власти хотя бы в одном французском регионе не суждено было сбыться. И это несмотря на то, что в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег ее кандидат, бывший министр транспорта Тьерри Мариани был лидером первого тура. Но во втором туре на сторону его конкурента - "республиканца" Рено Мюзелье - переметнулся целиком блок левых и "зеленых". В итоге Мюзелье собрал 57 процентов голосов против 43 у Мариани.

"РГ" попросила французского писателя и политолога Доминика Жаме прокомментировать эти итоги под углом предстоящих весной 2022 года президентских выборов во Франции. Вот что он сказал:

- Считалось, что главными претендентами на Елисейский дворец на данный момент являются действующий президент Эмманюэль Макрон и лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. Но теперь после того, как консервативная партия "Республиканцы" одержала победу, стало ясно, что ее представитель также может составить серьезную конкуренцию в предстоящей битве.

Думается, что это далеко не лучшая новость ни для Ле Пен, ни для Макрона. Как мне представляется, Макрон изначально рассчитывал на дуэль с главой Нацобъединения в решающем втором туре весенних выборов 2022 года. В этом случае он мог бы получить, как это было в прошлый раз, поддержку всех, кто отрицательно относится к Марин Ле Пен: левых, "зеленых" и центристов. Теперь же нельзя исключить, что его противником станет выдвиженец правого движения, в котором состояли такие знаковые фигуры, как бывшие президенты страны Жак Ширак и Николя Саркози. А это совсем иной расклад.

Что касается Марин Ле Пен, то возрождение традиционной правой партии может привести к определенной переориентации части ее электората, и тогда встанет вопрос: сможет ли она пробиться в заключительную стадию весенних выборов.

Правда, для того, чтобы такой сценарий реализовался, надо, чтобы традиционные правые договорились о едином кандидате. Дело в том, что на эту роль могут претендовать три политика. Один из них Ксавье Бертран, одержавший победу в своем регионе О-де-Франс, уже объявил о решении баллотироваться на выборах 2022 года. Подобные намерения, пока не оформленные официально, есть и у двух других руководителей регионов - Валери Пекресс (Иль-де-Франс) и Лоран Вокез (Овернь-Рона-Альпы). Так что многое будет зависеть от того, смогут ли правые ради общей виктории преодолеть личные амбиции.

И еще. Хотя правительственная партия "Республика на марше", действительно, так и не смогла пустить корни на местах, не будем забывать, что в 2017 году Эмманюэлю Макрону удалось завоевать Елисейский дворец, не имея такой поддержки. Ведь отличие президентских выборов от прочих заключается в том, что на главный пост в государстве выбирается конкретный политик, и здесь многое зависит от его личности, авторитета и, скажем так, багажа. Что произойдет в ближайшие шесть - восемь месяцев, трудно сказать. Однако пока Макрон может записать себе в плюс успехи в борьбе с коронавирусной эпидемией, что позволило значительно ослабить санитарные меры, отменить карантин, а также несколько оживить экономическую жизнь страны.