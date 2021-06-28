Врач посоветовал носить очки для защиты от индийского штамма

Индийский штамм коронавируса способен, в том числе, проникать через слизистую оболочку глаза, поэтому рекомендуется носить очки, об этом рассказал врач-педиатр Кирилл Калистратов.

Он посоветовал избегать общественных мест до вакцинации и несколько недель после, и максимально защищать себя, используя очки, а также респиратор вместо маски.

"Я бы посоветовал людям на прививочных пунктах быть в очках, потому что индийский штамм вируса проникает, в том числе, через слизистую глаз", - сказал доктор в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Калистратов добавил, что коронавирус не зависит от времени года, а индийский штамм более заразен и быстрее вызывает заболевание, чем исходный уханьский вариант.

Ранее в Минздраве посоветовали вакцинироваться для защиты от недавно обнаруженного штамма "Дельта плюс".