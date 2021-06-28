Мурашко рассказал, как защититься от штамма "Дельта плюс"

Для защиты от штамма COVID-19 "Дельта плюс" необходимо поддерживать высокий уровень антител, сделать это можно с помощью вакцинации. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что сейчас рассматривается вопрос о ревакцинации, чтобы поддерживать уровень иммунитета. Исследования показывают, что "уровень блокирующих антител" способен защитить от нового штамма.

"Поэтому поддерживать высокий уровень антител в этот сложный период мы будем дополнительными мерами, однозначно", - сказал министр.

Как добавил Мурашко в интервью "Первому каналу", нельзя говорить о том, что вакцина не работает, поскольку лабораторно подтверждено обратное.

Также глава Минздрава рассказал, что в России не было ни одного летального исхода после вакцинации от коронавируса.