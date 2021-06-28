Windows 10 можно бесплатно обновить до Windows 11

Обладатели компьютеров и ноутбуков на базе Windows 10 смогут бесплатно обновить свою операционку до новейшей версии Windows 11, которая была представлена 24 июня.

Сделать, однако, это в ближайшее время не получится. В твиттере Microsoft, отвечая на вопрос одного из пользователей, заявили, что развертывание апдейта намечено лишь на первую половину 2022 года.

Таким образом, те пользователи, которые захотят первыми опробовать Windows 11, будут вынуждены, по всей видимости, приобрести ее. Новая операционка станет доступна в течение ближайших нескольких месяцев.

Впрочем, при желании можно скачать из Сети предварительную сборку и установить Windows 11 на виртуальной машине.