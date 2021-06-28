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Windows 10 можно бесплатно обновить до Windows 11

Текст:   Антон Благовещенский
28.06.2021,  
15:14
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Обладатели компьютеров и ноутбуков на базе Windows 10 смогут бесплатно обновить свою операционку до новейшей версии Windows 11, которая была представлена 24 июня.

Сделать, однако, это в ближайшее время не получится. В твиттере Microsoft, отвечая на вопрос одного из пользователей, заявили, что развертывание апдейта намечено лишь на первую половину 2022 года.

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Таким образом, те пользователи, которые захотят первыми опробовать Windows 11, будут вынуждены, по всей видимости, приобрести ее. Новая операционка станет доступна в течение ближайших нескольких месяцев.

Впрочем, при желании можно скачать из Сети предварительную сборку и установить Windows 11 на виртуальной машине.

Microsoft
Фото: istock
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