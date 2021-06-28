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28.06.2021 16:14
Рубрика: Экономика

Зампред Сбера оценил идеи Банка России по ограничению роста экосистем

Текст: Игорь Зубков

Если бы предложения Банка России по ограничению вложений банков в небанковский бизнес были реализованы сейчас, многие крупные банки могли бы столкнуться с риском нарушения обязательных нормативов, сказал первый зампред Сбербанка Лев Хасис на сессии Международного финансового конгресса.

Фото: РИА Новости
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Ранее Банк России предложил обязать банки покрывать капиталом проблемные активы, вложения в основные средства и небанковский бизнес в рамках экосистем (все это ЦБ рассматривает как иммобилизованные активы - не имеющие требований по возвратности и ограниченно ликвидные) после достижения ими определенного лимита - 30% от капитала с учетом повышающих коэффициентов по наиболее рискованным активам. В этом случае, по замыслу Банка России, возможные убытки от "невзлетевших" приобретений банков будут полностью покрыты средствами акционеров и не будут угрожать кредиторам и вкладчикам. Это регулирование может заработать в полную силу через пять-семь лет.

Теоретически цель очень правильная и разумная, но "дьявол в деталях", и к деталям пока есть очень много вопросов, отметил Хасис. По оценке Сбербанка, одномоментная реализация концепции Банка России привела бы к снижению регулятивного капитала банковской системы на 2,7 трлн рублей, или на 20-21%. Переходного периода в пять лет для многих банков будет недостаточно или же потребует сокращения кредитования и инвестиций в развитие, полагает Хасис. Он предложил "не смешивать в одном компоте" проблемные активы и инвестиции в основные средства и экосистемы.

"Лимит 30%, да еще и риск-взвешенный, для большого количества банков является излишне агрессивным, и многим банкам этого лимита, скорее всего, хватит только для основных средств", - сказал Хасис. Сам Сбербанк, по словам Хасиса, уложился бы в лимит благодаря "огромному" капиталу и сравнительно небольшим вложениям в экосистему.

Пока нефинансовые сервисы Сбера занимают незначительную долю в операционном доходе банка (менее 5%) и его активах (около 3% от капитала). Однако, согласно стратегии банка, доля нефинансовых сервисов экосистемы в операционном доходе к 2030 году должна увеличиться до 20-30%. В частности, банк планирует войти в тройку лидеров российского рынка электронной коммерции.

Банк России откалибрует коэффициенты риска по иммобилизованным активам с тем, чтобы это регулирование было, с одной стороны, посильно для банков, с другой - действительно снижало риски для кредиторов и вкладчиков на горизонте пяти лет, сказал директор Департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов. Предложения ЦБ выполнимы при условии, что банки "не будут сидеть на накопленных активах", а будут продавать их и делать новые инвестиции, считает он.

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