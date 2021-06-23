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23.06.2021 13:38
Рубрика: Экономика

ЦБ РФ предложил Сберу, ВТБ и Тинькофф оплатить экосистемы капиталом

Текст: Игорь Зубков
Банк России считает, что неконтролируемое строительство банками собственных экосистем (крупнейшая из них - у Сбербанка) создает риски для их клиентов и финансовой стабильности в целом.

Инвестиции в экосистемы при превышении определенного лимита должны покрываться капиталом - в этом случае возможные убытки от "не взлетевших" приобретений банка оплатят его акционеры, а не кредиторы и вкладчики, следует из консультативного доклада Банка России "Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы".

Банкам запретят заранее выставлять галочки в договорах

По мнению ЦБ, это станет золотой серединой между текущим положением дел и серьезным ограничением вложений банков в нефинансовые активы, как это сделано во многих странах - вплоть до запрета или полного вычета из капитала. Банк России указывает, что экосистемные активы не генерируют предсказуемый денежный поток, имеют большой риск обесценения - не для всякой компании есть рынок, на котором ее можно продать по "справедливой" стоимости.

Лимит ЦБ проектирует на уровне 30% от совокупного капитала, в него войдут не только те сервисы, которые банки приобретают в рамках экосистемы, но и другие непрофильные активы, в том числе полученные при работе с проблемной задолженностью (недвижимость, предприятия, суда и т.д.). Самые рискованные нефинансовые активы банков будут учитываться с повышающими коэффициентами. При таком подходе акционерам банков придется постоянно разгружать лимиты (продавать непрофильные активы), чтобы экономить капитал, объяснил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов на брифинге.

По приблизительной оценке Банка России, банки вложили в экосистемные активы до 0,5 трлн руб., а суммарная чистая балансовая стоимость всех вложений топ-30 банков в нефинансовые организации, основные средства и непрофильную недвижимость - 2,4 трлн руб. (около 20% капитала). При этом иммобилизованные активы покрыты регуляторным капиталом только на 0,4 трлн руб. (15% от балансовой стоимости). Развитие экосистем приведет к увеличению запаса таких активов у крупнейших банков в несколько раз через пять-десять лет, говорится в докладе Банка России.

В Сбербанке изучают доклад и считают комментарии пока преждевременными, сообщил представитель банка.

В России заявляют о себе как об экосистемах, помимо Сбера, также два других банка - ВТБ и Тинькофф; технологические экосистемы строят "Яндекс", Mail.ru Group, МТС, Ozon; глобальные экосистемы (американские Google, Apple, Facebook и Amazon, китайские Alibaba и Tencent) созданы вокруг IT-компаний, активная роль банков в строительстве экосистем - российская особенность.

Ранее Банк России уже предложил меры по регулированию экосистем, цель которых - уравнять российских и иностранных участников и предотвратить доминирование какой-либо из них. В этом же духе выдержана концепция регулирования экосистем, которую подготовило Минэкономразвития. Замглавы ведомства Владислав Федулов говорил в интервью "РГ", что регулирование экосистем, по крайней мере на первом этапе, будет мягким, с тем чтобы помочь им развиваться и иметь возможность конкурировать с зарубежными, гораздо более мощными игроками.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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