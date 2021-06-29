Академик объяснил, почему беременным необходимо прививаться от COVID-19

"Я буду опираться на факты, - заявил академик Сухих. - В 2020 году в стране родилось 1395 тысяч новорожденных. В то же время 30 тысяч родов протекали у женщин, больных COVID-19. В нашем Центре по поручению Минздрава России был создан консультативный центр - в круглосуточном режиме мы помогали коллегам в регионах принимать роды у женщин с коронавирусной инфекцией и накопили за это время достаточно данных о том, как влияет инфекция на здоровье женщины и будущего ребенка. Сегодня нет сомнений, что COVID-19 - это серьезный фактор риска для наших пациенток".

Сухих сообщил, что 300 женщинам из числа беременных и рожениц в прошедшем году потребовалось применение ИВЛ. "В этом году уже 142 пациентки были на ИВЛ, - отметил эксперт. - К великому нашему сожалению, не пришли домой в семью 103 беременных женщины и родильницы в прошлом году и 46 уже в этом году, несмотря на колоссальные усилия медиков, накопленный опыт".

Сухих уточнил, что опыт российских медиков по влиянию коронавируса на беременность и будущего ребенка соотносится с результатами исследований, проведенных за рубежом. Однозначно - заражение коронавирусом является серьезным фактором риска и для женщины, и для будущего ребенка. В то же время исследования результатов вакцинации нескольких тысяч беременных женщин, проведенные в США, убедительно показали и снижение заболеваемости COVID-19, и безопасность применения вакцинации.

"Поэтому я не понимаю этих бесконечных споров между официальной точкой зрения о необходимости всеобщей вакцинации и выступлениями, тиражируемыми в соцсетях", - отметил Сухих. Он также сообщил, что в России уже несколько десятков беременных также стали участницами этих международных исследовательских программ, сделав прививку.

"Нам нужны наши будущие дети. Нет повода для дискуссии "так или не так". Осложнениями для репродуктивной функции вакцинация не грозит, это однозначно", - заключил Сухих.

На вопрос какой вакциной лучше прививаться беременным, академик ответил, что опыт его центра основан на применении "Спутника V" в 90 процентах случаев. Минздрав рекомендовал к применению у будущих мам именно эту вакцины. "Но опыт наших зарубежных коллег основан на применении мРНК вакцин. Другие наши вакцины не менее надежны. Поэтому вывод: надо прививаться", - заявил Сухих.