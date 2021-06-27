Опубликованы новые рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V"

В период грудного вскармливания лучше не делать прививку от коронавируса. Соответствующая рекомендация содержится в обновленной инструкции к препарату "Спутник V".

В документе также подчеркивается, что при беременности данную вакцину нужно применять только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода. При этом отмечается, что во время исследования репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на плод.

На женщинах, кормящих грудью, испытания не проводились. "Невозможно исключить риск для новорожденных/младенцев. В связи с этим применение препарата противопоказано", - приводит ТАСС выдержку из инструкции.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о допустимости вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией. По словам министра, сейчас в московских больницах в реанимации находятся 12 будущих мам.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович подчеркивала, что ни одна из существующих вакцин никак не влияют на развитие плода. В то же время продолжаются исследования, как COVID-19 у матери скажется на здоровье будущего ребенка.