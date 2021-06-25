Мурашко: Беременным разрешено прививаться "Спутником V"

Эксперты сняли противопоказания на вакцинацию "Спутником V" беременных, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией", - подчеркнул он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Решение принято на основании положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, сказал глава Минздрава.