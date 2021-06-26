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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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Общество
26.06.2021 15:43
Текст: Матвей Линник

В ВОЗ призвали не опасаться вакцинации при планировании беременности

Женщинам, планирующим беременность, не стоит опасаться вакцинации от коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости
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По ее словам, ни одна из существующих вакцин никак не влияют на развитие плода.

При этом Вуйнович предупредила, что у женщин, заболевших COVID-19, беременность протекает очень тяжело. "Беременность проходит очень тяжело, если женщина заболеет ковидом. Сейчас очень важно защитить молодых женщин, всех женщин, которые хотят иметь ребенка, от заражения ковидом, потому что сейчас тоже на уровне исследования, какие последствия коронавирусная инфекция имеет для беременности, для ребенка", - заключила она.

Ранее в России сняли противопоказания на вакцинацию "Спутником V" беременных. Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, решение принято на основании положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

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