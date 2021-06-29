Актриса Вера Алентова госпитализирована с подозрением на COVID

Народная артистка Российской Федерации Вера Алентова госпитализирована в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус.

Ранее, напомним, появилась информация, что коронавирусная инфекция выявлена у супруга артистки, актера и режиссера Владимира Меньшова.

Как передает РЕН ТВ, 79-летняя Вера Валентиновна сдала тест и ожидает его результатов. О ее состоянии пока не сообщается.

Алентова родилась в Котласе в 1942 году. Сниматься начала в середине 60-х. Самая известная роль - Катерина в "оскаровской" мелодраме "Москва слезам не верит".

Накануне появилась информация о госпитализации с коронавирусом актрисы Веры Сотниковой.