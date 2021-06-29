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Актриса Вера Алентова госпитализирована с подозрением на COVID

Новости
    29.06.2021, 10:27
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Народная артистка Российской Федерации Вера Алентова госпитализирована в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус.

Ранее, напомним, появилась информация, что коронавирусная инфекция выявлена у супруга артистки, актера и режиссера Владимира Меньшова.

Как передает РЕН ТВ, 79-летняя Вера Валентиновна сдала тест и ожидает его результатов. О ее состоянии пока не сообщается.

Алентова родилась в Котласе в 1942 году. Сниматься начала в середине 60-х. Самая известная роль - Катерина в "оскаровской" мелодраме "Москва слезам не верит".

Накануне появилась информация о госпитализации с коронавирусом актрисы Веры Сотниковой.

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