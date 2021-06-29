Байден назвал сферы для сотрудничества с Россией

Россия и США имеют возможность сотрудничать в сферах климата и нераспространение ядерного оружия. Об этом сообщил Джо Байден, выступая на мероприятии Национального комитета Демократической партии США. Стенограмму его выступления распространил пресс-пул Белого дома.

"Мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - Об этом мы в том числе говорили в Женеве с президентом России".

Напомним, встреча лидеров двух стран состоялась 16 июня. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена продлились в общей сложности 4,5 часа. Комментируя состоявшуюся встречу российский лидер отметил, что его американский коллега Джо Байден - конструктивный собеседник, и они говорили "на одном языке". В числе ключевых - договоренности о взаимном возвращении послов в столицы двух стран и о начале консультации по кибербезопасности.