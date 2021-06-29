Эксперт рассказала о лишнем выходном в ряде регионов страны

20 июля в некоторых российских регионах объявлен выходным днем. Об этом рассказала доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она объяснила, что в России дни, когда отмечают религиозные праздники, традиционно становятся нерабочими. "В этом году таковым было 13 мая из-за мусульманского праздника Ураза-байрам. Еще один выходной жители регионов получат 20 июля по случаю Курбан-байрама", - цитирует эксперта "Прайм".

Религиозные даты не входят в перечень официальных праздничных дней. Однако, указала эксперт, по мнению региональных властей, в эти дни производительность труда сильно снижается, а расходы бизнеса растут из-за необходимости оплачивать работу в праздник в двойном размере.

Ранее сообщалось о согласовании переноса выходных дней в правительстве. Проект документа прошел согласование и в Российской трехсторонней комиссии. Проектом постановления предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 3 и 10 мая соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. В 2020 году у россиян будет 28 праздничных дней.

При этом в обществе продолжается дискуссия, стоит ли сохранять длинные выходные в январе, а майские по-прежнему оставлять "разорванными". Переносить длинные праздники с января на май нецелесообразно, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.