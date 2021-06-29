Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, как часто нужно вакцинироваться

Во время пандемии ставить прививку от коронавируса нужно каждые шесть месяцев, сообщил замдиректора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что вакцинироваться до нормализации ситуации нужно каждые полгода, вне зависимости от уровня антител. Об этом пишет РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Сейчас есть четыре вакцины российского производства, и поданы документы на регистрацию еще одной.

Ранее врач рассказал, при каких симптомах вакцинацию лучше отложить и через какой период времени после выздоровления от ОРВИ можно поставить прививку.