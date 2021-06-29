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29.06.2021 14:38
Рубрика: Общество

Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, как часто нужно вакцинироваться

Текст: Евгения Думанская
Фото: Елена Елисеева/РГ Фото: Елена Елисеева/РГ
Фото: Елена Елисеева/РГ

Во время пандемии ставить прививку от коронавируса нужно каждые шесть месяцев, сообщил замдиректора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Он отметил, что вакцинироваться до нормализации ситуации нужно каждые полгода, вне зависимости от уровня антител. Об этом пишет РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Сейчас есть четыре вакцины российского производства, и поданы документы на регистрацию еще одной.

Ранее врач рассказал, при каких симптомах вакцинацию лучше отложить и через какой период времени после выздоровления от ОРВИ можно поставить прививку.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

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