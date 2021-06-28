Врач рассказал, сколько нужно ждать после ОРВИ для прививки от COVID-19

Если человек перенес простуду, то ему рекомендуется отложить вакцинацию от коронавируса на 4 недели, рассказал врач-инфекционист больницы № 2 Илья Акинфеев.

Он добавил, что, по рекомендациям Минздрава, после ОРВИ или гриппа, которые протекали без пневмонии, нужно подождать месяц перед вакцинацией - это нужно для восстановления иммунитета. Иначе эффективность вакцины будет ниже, выработается меньше антител.

Также врач рассказал, что прививку не стоит ставить при наличии симптомов ОРВИ - насморка, першения в горле, повышенной температуры.

"Если такие признаки не начало ОРВИ или простуды, то можно не отказываться от вакцинации. У некоторых людей есть постоянный насморк, и это не противопоказание", - сказал Акинфеев в беседе с телеканалом "360".

Он подчеркнул, что о недомоганиях нужно сообщить врачу во время осмотра перед вакцинацией. Специалист поможет определить, стоит ли отложить прививку.