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29.06.2021 20:34
Рубрика: Экономика

"Газпром" отказался от новых мощностей транзита через Украину

Текст: Евгения Думанская

Компания "Газпром" не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину, передает РБК со ссылкой на венгерскую торговую платформу RBP.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Украинский оператор предлагал 63,7 миллиона кубометров в сутки по цене 0,71 доллара за кубометр. Некоторые эксперты не исключали, что в этот раз "Газпром" может взять дополнительные мощности, так как два магистральных газопровода, снабжающие Европу, в июле встают на ремонт, а регион с середины июня испытывает нехватку топлива из-за возросшего потребления.

Россия пока не намерена отказываться от транзита газа через Украину. По данным Киева, в прошлом году он снизился на 38%, достигнув минимального показателя за 30 лет. После запуска "Турецкого потока" транзит стал постепенно падать. Сейчас достраивается "Северный поток-2", который позволит поставлять газ европейским потребителям в обход Украины.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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