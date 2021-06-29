"Газпром" отказался от новых мощностей транзита через Украину

Компания "Газпром" не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину, передает РБК со ссылкой на венгерскую торговую платформу RBP.

Украинский оператор предлагал 63,7 миллиона кубометров в сутки по цене 0,71 доллара за кубометр. Некоторые эксперты не исключали, что в этот раз "Газпром" может взять дополнительные мощности, так как два магистральных газопровода, снабжающие Европу, в июле встают на ремонт, а регион с середины июня испытывает нехватку топлива из-за возросшего потребления.

Россия пока не намерена отказываться от транзита газа через Украину. По данным Киева, в прошлом году он снизился на 38%, достигнув минимального показателя за 30 лет. После запуска "Турецкого потока" транзит стал постепенно падать. Сейчас достраивается "Северный поток-2", который позволит поставлять газ европейским потребителям в обход Украины.