Ремонт газопроводов грозит усугубить топливный кризис в Европе

В июле "Газпром" приостановит для планового ремонта главные экспортные магистрали, по которым идет газ в Европу. "Ямал-Европа" встанет с 6 по 10 июля, а "Северный поток" будут ремонтировать с 13 по 23 июля. Уже известно, что "Газпром" не стал бронировать дополнительные объемы транзита через Украину.

Как отмечает "Коммерсант", при самом негативном развитии событий ремонт на газопроводах может заставить европейских потребителей в середине лета перейти к нетто-отборам из ПХГ.

Однако опрошенные изданием эксперты полагают, что это маловероятно - для такого сценария должно совпасть много факторов, и одного только планового ремонта недостаточно, он был заранее согласован.

Сейчас закачка газа в европейские хранилища в среднем на 40% ниже пятилетних среднегодовых уровней, а заполненность ниже 50%. В июне Европа уже столкнулась с дефицитом топлива из-за жары. Цены на газ взлетели до трехлетнего максимума.