Глава ВОЗ призвал страны мира быть готовыми к будущим пандемиям

Мировое сообщество должно учесть те уроки, которые преподает пандемия коронавируса. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, важно сделать все возможное для подготовки к будущим эпидемиям и пандемиям, для быстрого на них реагирования, выявления и предотвращения на основе всеобщего охвата услугами здравоохранения и сильной первичной медицинской помощи, цитирует ТАСС.

Говоря о пандемии COVID-19, Гебрейесус обратил внимание на вакцинное неравенство из-за которого увеличивается разрыв между странами с высокими и низкими доходами. По его словам, 77% всех прививок от коронавируса приходятся сейчас на 10 государств мира, а у большинства стран с низкими доходами нет достаточного количества вакцины для охвата уязвимого населения.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в рамках которого страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру два миллиарда доз вакцины от коронавируса.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Великобритания передаст бедным странам как минимум 100 миллионов доз вакцины от COVID-19 из своих запасов. По его словам, британская программа вакцинации идет успешно, и теперь есть возможность поделиться лишними дозами вакцины с теми, кто в них нуждается. "Поступая так, мы делаем важный шаг к окончательной победе над пандемией", - подчеркнул Джонсон.