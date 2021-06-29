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29 июня 2021 г.

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 июня 2021 года № 88 " О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Дата подписания 29 июня 2021 г.
Опубликован 29 июня 2021 г.
Вступает в силу 2 июля 2021 г.

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая предложения и согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 25 июня 2021 года № 01-03/3204, от 28 июня 2021 года, постановляю:

1. Установить со 2 июля 2021 года по 23 июля 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городском округе Югорск, городском поселении Советский, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

2. Гражданам, проживающим (пребывающим) в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, указанных в пункте 1 настоящего постановления, не покидать место жительства (пребывания), за исключением:

обращения за медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы;

оказания помощи близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями;

следования в аптечные организации, объекты розничной торговли, реализующим продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, к организациям общественного питания, организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ритуальные услуги;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

доставки твердых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления.

3. Установить в городском округе Югорск, городском поселении Советский со 2 июля 2021 года по 23 июля 2021 года:

3.1. Запрет деятельности кинотеатров, фитнесс-клубов (фитнесс-центров).

3.2. Осуществление деятельности организаций общественного питания (далее - организации) с 06.00 часов до 20.00 часов.

Допускаются:

круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях;

круглосуточное предоставление услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях;

круглосуточная доставка заказов организациями.

4. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего постановления, организации, осуществляющие деятельность в городском округе Югорск, городском поселении Советский, в период со 2 июля 2021 года по 23 июля 2021 года оформляют уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление", созданной в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 апреля 2020 года № 168-п.

5. Продлить в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 31 июля 2021 года включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

6. Мероприятия, направленные на реализацию избирательных прав граждан, закрепленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проводятся при условии соблюдения методических рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, защитного протокола, утвержденного региональным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. Рекомендовать работодателям:

7.1. Перевести не менее 50 % персонала на дистанционную работу.

7.2. Обеспечить соблюдение масочного режима (смена масок каждые 2 часа), работы "утренних фильтров" для работников с измерением температуры тела, режима текущей дезинфекции помещений, оборудования, наличия кожных антисептиков и условий для мытья рук (мыло, бумажные полотенца), а также требований методических рекомендаций МР 3.1/2.2.0172/5-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней 2.2. Гигиена труда рекомендации по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

8. Настоящее постановление вступает в силу со 2 июля 2021 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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