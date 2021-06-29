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29.06.2021 11:56
Рубрика: Внутренняя политика

Кабмин выделит 30 млрд рублей на ремонт дорог почти во всех регионах РФ

Текст: Владимир Кузьмин
По предложению президента РФ Владимира Путина правительство выделит дополнительные 30 миллиардов рублей на ремонт не менее двух тысяч километров автомобильных дорог в 84 регионах страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

"За счет этих средств в надлежащее состояние будут приведены региональные, муниципальные и местные дороги. Все они должны соответствовать современным требованиям, быть безопасными для водителей и пешеходов", - подчеркнул он на заседании кабмина.

Премьер попросил максимально быстро довести средства до регионов, чтобы там приступили к работе.

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