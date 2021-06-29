Кабмин выделит 30 млрд рублей на ремонт дорог почти во всех регионах РФ

По предложению президента РФ Владимира Путина правительство выделит дополнительные 30 миллиардов рублей на ремонт не менее двух тысяч километров автомобильных дорог в 84 регионах страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"За счет этих средств в надлежащее состояние будут приведены региональные, муниципальные и местные дороги. Все они должны соответствовать современным требованиям, быть безопасными для водителей и пешеходов", - подчеркнул он на заседании кабмина.

Премьер попросил максимально быстро довести средства до регионов, чтобы там приступили к работе.