Лукашенко выступил с напутствием на Республиканском балу выпускников

Открывая республиканский бал выпускников высших учебных заведений страны, Александр Лукашенко в напутственном обращении к молодежи заявил, что, "глядя сегодня на красивых, молодых и уже успешных", он испытывает чувство гордости за Беларусь.

За тех, подчеркнул глава государства, "кто создавал независимую страну, в которой наши дети получают достойное образование, а лучшие из лучших отмечают свои первые успехи на столь высоком уровне".

Президент обратил внимание, насколько сложно бывает понять свое предназначение, освоить профессию. От всей души поздравив выпускников, он пожелал им "быстрее преодолеть очередную вершину - стать профессионалами в своем деле. Перейти на новый уровень жизни, где реальный статус будут определять не число подписчиков и лайки, а уважение людей, в том числе будущих коллег". Признание и уважение, убежден Лукашенко, заслужить можно "только честным и кропотливым трудом, своей порядочностью и справедливым отношением к людям".

Помимо традиционных праздничных слов и напутствий, президент адресовал собравшимся и концептуальные посылы, информирует БЕЛТА. "У каждого поколения свои вызовы. Они формируют характер не только отдельно взятого человека, но и всей нации, - заявил белорусский лидер. - Вам есть на что опереться. Вы новое поколение духовно сильного народа, сохранившего национальную идентичность. Вы наследники героев, которые в страшной войне вместе с братскими советскими народами защитили родную землю и спасли Европу от нацизма".

Современная молодежь, убежден президент, может также гордиться своими родителями, которые с честью прошли испытания разрухой и неопределенностью 1990-х годов, своим трудом создали независимое государство и продолжают работать на благо страны. "Другими словами, у вас есть достойный и мощный, как сейчас модно говорить, бэкграунд. Бэкграунд современной белорусской нации. Поэтому берегите достигнутое - мир, исконные традиции и наши ценности. Берегите историю, которой мы сегодня по праву гордимся", - подчеркнул оратор.

Он пожелал, чтобы молодым специалистам и в дальнейшем всегда сопутствовал успех, а рядом были хорошие наставники. "Но, если вдруг в начале трудового пути не оправдаются какие-то ожидания, не спешите разочаровываться в выбранной профессии. Все всегда получается у людей, которые стойко идут к своей цели, которые преданны своему делу и стране", - предупредил Лукашенко и посоветовал не спешить "покидать свою страну и бежать на земли обетованные, теплые, якобы самые-самые счастливые. Не спешите. Побежать туда проще, чем потом вернуться", - резюмировал глава государства.

Во время Республиканского бала благодарности президента были удостоены лучшие педагоги и выпускники белорусских вузов.