В мире
29.06.2021 19:49
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко выступил с напутствием на Республиканском балу выпускников

Открывая республиканский бал выпускников высших учебных заведений страны, Александр Лукашенко в напутственном обращении к молодежи заявил, что, "глядя сегодня на красивых, молодых и уже успешных", он испытывает чувство гордости за Беларусь.
Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by
president.gov.by

За тех, подчеркнул глава государства, "кто создавал независимую страну, в которой наши дети получают достойное образование, а лучшие из лучших отмечают свои первые успехи на столь высоком уровне".

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Президент обратил внимание, насколько сложно бывает понять свое предназначение, освоить профессию. От всей души поздравив выпускников, он пожелал им "быстрее преодолеть очередную вершину - стать профессионалами в своем деле. Перейти на новый уровень жизни, где реальный статус будут определять не число подписчиков и лайки, а уважение людей, в том числе будущих коллег". Признание и уважение, убежден Лукашенко, заслужить можно "только честным и кропотливым трудом, своей порядочностью и справедливым отношением к людям".

Помимо традиционных праздничных слов и напутствий, президент адресовал собравшимся и концептуальные посылы, информирует БЕЛТА. "У каждого поколения свои вызовы. Они формируют характер не только отдельно взятого человека, но и всей нации, - заявил белорусский лидер. - Вам есть на что опереться. Вы новое поколение духовно сильного народа, сохранившего национальную идентичность. Вы наследники героев, которые в страшной войне вместе с братскими советскими народами защитили родную землю и спасли Европу от нацизма".

Современная молодежь, убежден президент, может также гордиться своими родителями, которые с честью прошли испытания разрухой и неопределенностью 1990-х годов, своим трудом создали независимое государство и продолжают работать на благо страны. "Другими словами, у вас есть достойный и мощный, как сейчас модно говорить, бэкграунд. Бэкграунд современной белорусской нации. Поэтому берегите достигнутое - мир, исконные традиции и наши ценности. Берегите историю, которой мы сегодня по праву гордимся", - подчеркнул оратор.

Он пожелал, чтобы молодым специалистам и в дальнейшем всегда сопутствовал успех, а рядом были хорошие наставники. "Но, если вдруг в начале трудового пути не оправдаются какие-то ожидания, не спешите разочаровываться в выбранной профессии. Все всегда получается у людей, которые стойко идут к своей цели, которые преданны своему делу и стране", - предупредил Лукашенко и посоветовал не спешить "покидать свою страну и бежать на земли обетованные, теплые, якобы самые-самые счастливые. Не спешите. Побежать туда проще, чем потом вернуться", - резюмировал глава государства.

Во время Республиканского бала благодарности президента были удостоены лучшие педагоги и выпускники белорусских вузов.

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