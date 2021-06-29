Microsoft официально разрешила скачать Windows 11

Корпорация Microsoft официально выпустила первую бета-версию Windows 11, которую могут установить участники программы тестирования.

В ней уже можно увидеть многие нововведения, о которых говорилось на презентации - расположенное посередине меню "Пуск", виджеты, оформление окон, звуки, визуальные темы и так далее.

Часть новшеств добавлена не была - например, некоторые системные программы остались старыми, их добавят на более поздних этапах тестирования. Отсутствует и возможность установки и запуска Android-приложений.

В Microsoft подчеркивают, что устанавливать раннюю сборку Windows 11 на компьютеры, использующиеся для работы, крайне не рекомендуется из-за возможной нестабильной работы.

Чтобы скачать Windows 11, нужно присоединиться к инсайдерской программе, а затем в меню "Настройки - Обновления и безопасность - программа предварительной оценки Windows" выбрать пункт "Начать работу". На следующем этапе понадобится войти в учетную запись Microsoft и активировать Dev Channel, пишет The Verge.