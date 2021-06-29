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Microsoft официально разрешила скачать Windows 11

Текст:   Антон Благовещенский
29.06.2021,  
14:35
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Корпорация Microsoft официально выпустила первую бета-версию Windows 11, которую могут установить участники программы тестирования.

В ней уже можно увидеть многие нововведения, о которых говорилось на презентации - расположенное посередине меню "Пуск", виджеты, оформление окон, звуки, визуальные темы и так далее.

Часть новшеств добавлена не была - например, некоторые системные программы остались старыми, их добавят на более поздних этапах тестирования. Отсутствует и возможность установки и запуска Android-приложений.

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В Microsoft подчеркивают, что устанавливать раннюю сборку Windows 11 на компьютеры, использующиеся для работы, крайне не рекомендуется из-за возможной нестабильной работы.

Чтобы скачать Windows 11, нужно присоединиться к инсайдерской программе, а затем в меню "Настройки - Обновления и безопасность - программа предварительной оценки Windows" выбрать пункт "Начать работу". На следующем этапе понадобится войти в учетную запись Microsoft и активировать Dev Channel, пишет The Verge.

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