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29.06.2021 16:37
Рубрика: Власть

Мишустин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан своевременно пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

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Он также отметил важность соблюдения мер предосторожности на фоне пандемии. По словам председателя правительства, медицинские работники ежедневно спасают сотни людей, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Мишустин призвал всех россиян помочь им. "Для этого, прежде всего, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя и близких от коронавируса... бережно относиться к своему здоровью и, конечно, своевременно пройти вакцинацию", - отметил он.

Как ранее заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, 23 миллиона россиян вакцинировались от коронавируса.

Напомним, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ не рекомендует руководствоваться результатами тестов на антитела при принятии решения о вакцинации от коронавируса. Она также ранее поясняла, что вакцина не может нанести вред человеку с любым уровнем титров антител.

Мурашко дал советы прошедшим вакцинацию от COVID-19
Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства Вакцинация от коронавируса

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