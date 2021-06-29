В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией

По ее словам, для того, чтобы адекватно оценить иммунитет и его способность противостоять болезни, необходимы исследования в сложных лабораториях.

"Присутствие определенных антител в "обычных тестах" обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус", - объяснила собеседница агентства.

Вуйнович отметила, что исследования серологического иммунитета предназначены для научных целей и могут проводиться на популяционном уровне. Лучшим способом достичь как индивидуального, так и коллективного иммунитета, является вакцинация, подытожила она.

Ранее Вуйнович поясняла, что вакцина не может нанести вред человеку с любым уровнем титров антител.