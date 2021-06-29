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29.06.2021 15:49
Рубрика: Общество

Мурашко дал советы прошедшим вакцинацию от COVID-19

Текст: Евгения Думанская

Прошедшим вакцинацию от коронавируса необходимо строго соблюдать профилактические меры до завершения формирования иммунитета, сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Он отметил, что гражданам, которые поставили прививки, настоятельно рекомендуется "носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать мест массового скопления людей", так как это очень важно для эффективной выработки иммунной защиты и формирования коллективного иммунитета.

Иммунитет формируется в течение трех недель после получения второго компонента вакцины, напоминает РИА Новости.

Сейчас в России есть четыре вакцины, и поданы документы на регистрацию еще одного препарата. Получить прививку бесплатно можно в любом регионе страны.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказала, что все российские вакцины безопасны, хорошо переносятся и обеспечивают иммунитет от коронавируса.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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