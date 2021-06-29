Мурашко дал советы прошедшим вакцинацию от COVID-19

Прошедшим вакцинацию от коронавируса необходимо строго соблюдать профилактические меры до завершения формирования иммунитета, сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что гражданам, которые поставили прививки, настоятельно рекомендуется "носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать мест массового скопления людей", так как это очень важно для эффективной выработки иммунной защиты и формирования коллективного иммунитета.

Иммунитет формируется в течение трех недель после получения второго компонента вакцины, напоминает РИА Новости.

Сейчас в России есть четыре вакцины, и поданы документы на регистрацию еще одного препарата. Получить прививку бесплатно можно в любом регионе страны.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказала, что все российские вакцины безопасны, хорошо переносятся и обеспечивают иммунитет от коронавируса.