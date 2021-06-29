В Минздраве оценили эффективность всех российских вакцин от коронавируса

Все российские вакцины обеспечивают иммунитет от коронавируса, заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

"Все три вакцины - они безопасны, они хорошо переносятся, они обеспечивают иммунитет", - отметила она (цитата по ТАСС).

Напомним, сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".