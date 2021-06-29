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29.06.2021 17:37
Рубрика: Культура

На продвижение отечественного кино выделят 500 миллионов рублей

Текст: Инга Бугулова

Российские киностудии и IT-компании получат 500 миллионов рублей на продвижение отечественных кинофильмов за рубежом - о правительственной субсидии на эти цели рассказали в Российском экспортном центре (РЭЦ). При этом на поддержку могут рассчитывать не только полнометражные картины, но и сериалы и анимационные проекты.

Фото: Предоставлено Look Film
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Всего на выделенную правительством сумму претендуют 11 компаний, которые прошли первый этап отбора. Как сообщают "Известия", 360 миллионов рублей могут направить на поддержку почти двух десятков полнометражных фильмов, еще более 90 миллионов рублей - на два сериала и 25 мультфильмов.

Есть и названия конкретных проектов, которые планируют получить финансовую помощь. Среди них сериал "Перевал Дятлова", вторая часть мультфильма "Ганзель, Гретель и агентство магии". Кроме того, целый ряд проектов представлен "Союзмультфильмом" - для иностранных зрителей анимационная студия планирует перевести свои хиты: "Простоквашино", "Оранжевую корову", "Пластилинки" - всего около 10 мультфильмов.

Отмечается, что деньги на международное продвижение могут получить компании, которые работают не менее трех лет, при этом экспортная выручка за предшествующий год должна составлять не менее 7 миллионов рублей. Субсидии выделяются на безвозмездной основе.

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