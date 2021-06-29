Новости

Во Флориде начали проверку зданий после обрушения высотки 05:46
Трюдо и Байден поспорили, кто выиграет Кубок Стэнли 05:43
В Приморье пропали трое детей, один из них утонул 05:38
На западе Канады зафиксированы рекордные 46,6 градуса 05:17
Байден назвал сферы для сотрудничества с Россией 05:15
В США выпрыгнувшему из движущегося самолета пассажиру грозит 20 лет тюрьмы 05:15
Эксперты оценили доходы общепита во время пандемии COVID-19 05:00
В бывшей столице Швеции найдены тысячелетии христианские гробницы 04:46
В древнеримской крепости Виндоланда найдено изображение бога-кавалериста 04:18
Китайский эксперт высказался о дедолларизации в России 04:14
Байден не поедет на Олимпийские игры в Токио 04:12
В Индии более 40 тысяч человек заразились "черной плесенью" 03:57
На юге Японии объявили массовую эвакуацию населения 03:40
Власти Бразилии попросили жителей экономить воду и свет 03:21
Глава ВОЗ призвал страны мира быть готовыми к будущим пандемиям 03:11
В КЧР из-за разлива реки закрыто движение на дороге Черкесск-Домбай 03:02
На Кубе оценят эффективность местной вакцины от COVID-19 для детей 02:47
Число жертв обрушения здания во Флориде увеличилось до 11 02:30
Ученые: Коронавирус нашел новый способ заражать людей 02:25
Джака признан лучшим игроком матча Франция - Швейцария на Евро-2020 01:50
Швеция - Украина. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 01:35
Роспотребндзор: Погода не играет решающего значения при передаче COVID-19 01:18
Въезд в район Патриарших прудов ограничен в качестве эксперимента 00:58
Стали известны подробности удара по базам США в Сирии 00:55
В Петербурге увеличилось количество молодых пациентов с COVID-19 00:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
29.06.2021 05:17
Рубрика: В мире

На западе Канады зафиксированы рекордные 46,6 градуса

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

На западе Канады установилась рекордная для этого региона жара. В Литтоне, который находится в 150 километрах от Ванкувера, 27 июня воздух раскалился до 46,6 градуса. Таких цифр не было 84 года, информирует ТАСС.
В интернет выложили фото и видео сильнейшего урагана в Москве

Национальное метеобюро обнародовало неутешительный прогноз - из-за мощного антициклона в провинциях Альберта и Британская Колумбия столбики термометров в ближайшие несколько дней будут подниматься до отметки +45 градусов. Хорошо прогретый воздух распространится далеко на север. Жарко будет даже там, где обычно прохладно - на юге арктических территорий страны.

Похожая синоптическая картина наблюдается и на северо-западе США - в Сиэтле и Портленде, где лето обычно дождливое, уже несколько дней сухая и солнечная погода. В штате Орегон в минувшее воскресенье были зафиксированы рекордные 44,4 градуса. Синоптики объяснили, что виной всему поле высокого атмосферного давления. Над несколькими штатами сформировался "тепловой купол".

В мире Северная и Центральная Америка Канада

Главное сегодня

Ученые: Коронавирус нашел новый способ заражать людей
Глава ВОЗ призвал страны мира быть готовыми к будущим пандемиям
Китайский эксперт высказался о дедолларизации в России
Полиция не связывает с терроризмом взрыв и пожар в лондонском метро
Минздрав: В РФ не было ни одного летального исхода после вакцинации
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Россия и США займутся восстановлением нормальной работы дипмиссий