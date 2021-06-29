На западе Канады зафиксированы рекордные 46,6 градуса

На западе Канады установилась рекордная для этого региона жара. В Литтоне, который находится в 150 километрах от Ванкувера, 27 июня воздух раскалился до 46,6 градуса. Таких цифр не было 84 года, информирует ТАСС.

Национальное метеобюро обнародовало неутешительный прогноз - из-за мощного антициклона в провинциях Альберта и Британская Колумбия столбики термометров в ближайшие несколько дней будут подниматься до отметки +45 градусов. Хорошо прогретый воздух распространится далеко на север. Жарко будет даже там, где обычно прохладно - на юге арктических территорий страны.

Похожая синоптическая картина наблюдается и на северо-западе США - в Сиэтле и Портленде, где лето обычно дождливое, уже несколько дней сухая и солнечная погода. В штате Орегон в минувшее воскресенье были зафиксированы рекордные 44,4 градуса. Синоптики объяснили, что виной всему поле высокого атмосферного давления. Над несколькими штатами сформировался "тепловой купол".