Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.06.2021 14:44
Рубрика: Легковые авто

Новый кроссовер Honda назовут Prologue, его разработает General Motors

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Honda. Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.

Honda тоже планирует развивать модельную линейку электромобилей, но у компании недостаточно компетенций, денег и, самое главное, времени, чтобы делать это самостоятельно. В этом японцам помогут коллеги из General Motors.

Фото: Пресс-служба Honda.
Почти без претензий? Собираем отзывы владельцев о Honda CR-V

Стало известно имя первой модели, созданной в рамках сотрудничества: кроссовер назовут Prologue.

Его планируют выпустить на рынок в начале 2024 года. Аналог с поправкой на премиум выйдет и под маркой Acura. Модели будут предложены только на рынке США.

Напомним, что в рамках партнёрского соглашения GM разрабатывает для Honda модели на собственной платформе, что предполагает использование более дешёвых, но в то же время более эффективных аккумуляторов Ultium, и всей электрической архитектуры американского концерна.

Это вынужденный компромисс, в будущем Honda представит модели на собственной платформе e:Architecture, создание которой уже идёт.

В России Honda пока присутствует, но уже в течение 2022 года продажи автомобилей будут свёрнуты.

#Honda