Новый кроссовер Honda назовут Prologue, его разработает General Motors

Honda тоже планирует развивать модельную линейку электромобилей, но у компании недостаточно компетенций, денег и, самое главное, времени, чтобы делать это самостоятельно. В этом японцам помогут коллеги из General Motors.

Стало известно имя первой модели, созданной в рамках сотрудничества: кроссовер назовут Prologue.

Его планируют выпустить на рынок в начале 2024 года. Аналог с поправкой на премиум выйдет и под маркой Acura. Модели будут предложены только на рынке США.

Напомним, что в рамках партнёрского соглашения GM разрабатывает для Honda модели на собственной платформе, что предполагает использование более дешёвых, но в то же время более эффективных аккумуляторов Ultium, и всей электрической архитектуры американского концерна.

Это вынужденный компромисс, в будущем Honda представит модели на собственной платформе e:Architecture, создание которой уже идёт.

В России Honda пока присутствует, но уже в течение 2022 года продажи автомобилей будут свёрнуты.