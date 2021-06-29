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29.06.2021 08:00
Рубрика: Власть

Обращения граждан к президенту: опыт работы ОНФ

Текст: Юрий Политов
30 июня состоится очередная "Прямая линия с Владимиром Путиным". В эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", а также на специальном сайте граждане нашей страны смогут задать вопрос президенту.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Ежегодный прямой диалог главы государства с гражданами давно стал уже давней традицией. Первый прямой эфир состоялся 24 декабря 2001 года. Тогда Владимир Путин ответил на 47 вопросов жителей различных регионов России, а вся передача длилась 2 часа 20 минут. На нее поступило 400 тысяч вопросов.

Последняя "Прямая линия" - 20 июня 2019 года - длилась 4 часа 16 минут, за которые президент ответил на 81 вопрос. Всего же главе государства тогда поступило 2,6 миллиона вопросов.

Стоит заметить, что элементы "прямой линии" были включены и в Большую пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоялось 17 декабря 2020 года. И снова в адрес главы государства также поступило огромное количество вопросов. Если же оценить опыт всех таких мероприятий, то можно вывести закономерность: с каждым годом растет количество обращений.

Естественно, что в рамках эфира невозможно ответить и на десятую часть вопросов. А есть еще и обращения граждан, с конкретными ситуациями, в которых предстоит разбираться и разбираться. Те вопросы, пожелания, предложения, жалобы, которые не прозвучали в эфире, поступают в работу в государственные и общественные структуры. Одна из них - Общероссийский народный фронт.

Напомним, что главными задачами ОНФ были и остаются контроль за исполнением указов и поручений президента России, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан. Роль этой организации в работе с обращениями граждан огромна. Именно ОНФ стал связующим звеном в системе взаимоотношений власти и населения страны. О том, как ОНФ реагирует на обращения к президенту, наглядно свидетельствуют две презентации, которые сегодня публикует "Российская газета". Обе презентации как раз посвящены итогам двух последних мероприятий - "Прямой линии" в 2019 году и Большой пресс-конференции Владимира Путина в 2020 году.

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Власть Работа власти Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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