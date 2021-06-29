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29.06.2021 15:10
Рубрика: Российский автопром

Очередная "капсула времени": "Запорожец", который не знал дорог

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Охотник за "капсулами времени" Roma Urraco поделился очередной находкой: "Запорожцем" в модификации для инвалидов - автомобиль всё это время простоял в гараже. На машине даже сохранился заводской консервант.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В следующем году у найденной "капсулы времени" будет юбилей - 30 лет. Пробег на одометре - всего 81 километр.

"Запорожец" в модификации 968МД предназначен для эксплуатации людьми, у которых повреждена одна нога, поэтому на полу установлена одна педаль - это сцепление. Управление дроссельной заслонкой реализовано через массивный подрулевой лепесток, а торможение осуществляется при помощи Г-образного рычага по центру.

ЗАЗ-968МД оснащён бензиновым 41-сильным мотором 1.2 литра (МеМЗ-968Н) с карбюратором К-127. Паспортная динамика автомобиля: 32 секунды от 0 до 100 км/ч, максимальная скорость - 118 км/ч.

Выпуск данной модели прекратили в апреле 1994 года.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com