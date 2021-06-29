Песков: Россия начинает выходить из кризиса

Российская экономика показывает положительную динамику, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас страна начинает выходить из кризиса, и "люди на местах это чувствуют". Песков рассказал, что жители регионов жалуются на нехватку лекарств, однако проблем с производством нет.

"Это логистические проблемы, проблемы распределения", - объяснил он.

Представитель Кремля заявил, что власти принимают все возможные меры, чтобы снизить влияние мирового кризиса на российских граждан. Во всем мире на фоне пандемии усилилась инфляция и растут цены на продукты. Россия тоже не стала исключением.

"Но при этом, разумеется, руководство страны делает все возможное, чтобы амортизировать эти колебания, минимизировать негативные последствия этих процессов для населения", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее Европейский реконструкции и развития улучшил прогноз по ВВП России в 2021 году.