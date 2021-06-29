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29.06.2021 16:30
Рубрика: Культура

Терапия музыкой

Пианисты-волонтеры играют для пациентов больницы в Нанкине
Текст: Цан Вэй, Чэн Юэчжу
Российская газета - Спецвыпуск № 141(8492)
На роскошном фортепиано, которое украшает главный холл больницы "Барабанная башня" в Нанкине, 88-летний Шэнь Сюэшань играет хорошо знакомые публике мелодии. Почти всегда кто-нибудь ненадолго останавливается, чтобы послушать, как он играет. Многие подпевают.
Каждую среду Шэнь Сюэшань играет на фортепиано в больнице "Барабанная башня" в Нанкине. Фото: Предоставлено China Daily Каждую среду Шэнь Сюэшань играет на фортепиано в больнице "Барабанная башня" в Нанкине. Фото: Предоставлено China Daily
Каждую среду Шэнь Сюэшань играет на фортепиано в больнице "Барабанная башня" в Нанкине. Фото: Предоставлено China Daily

На протяжении семи лет Шэнь каждую неделю играет на фортепиано в этой больнице. Это стало его новым призванием после ухода на пенсию: профессор Шэнь преподавал в Нанкинском университете новую историю и историю новейшего времени. "Я вышел на пенсию в 1993 году, - рассказал он. - А в 1995 году в Нанкинском университете организовали курс игры на фортепиано - для общего развития студентов. Из преподавателей этот курс посещал только я. Два семестра я был вольнослушателем, а потом купил фортепиано и начал заниматься самостоятельно".

После того как ему исполнилось 70 лет, у профессора стало меньше лекций и собраний, и он сосредоточился на оттачивании своих навыков, аккомпанируя на фортепиано хору профессоров Нанкинского университета и играя раз в неделю в домах престарелых.

Поскольку больница "Барабанная башня" - филиал медицинского факультета Нанкинского университета, многие коллеги Шэня обращались именно туда. В 2014 году, навещая там знакомого, он увидел объявление о вакансии и откликнулся на него. С тех пор утром по средам он играет в больнице. Шэнь подбирает репертуар, основываясь на отзывах публики, но некоторые произведения готовит специально для торжественных случаев.

Этот опыт подарил ему незабываемые воспоминания, особенно о благодарных слушателях, которые подходят к нему и рассказывают о своих впечатлениях или спрашивают, может ли он сыграть для них то или иное произведение. "У всех пациентов и посетителей - свои истории, - говорит Шэнь. - Вот одна из самых запоминающихся: женщина средних лет попросила меня сыграть "Поцелуй матери". После того, как я закончил играть, она сказала мне, что ее мать скончалась, и что она очень по ней скучает. И у нее самой диагностировали рак. Услышав это, я сыграл для нее еще одну композицию "Наполни мир любовью". Слушатели вокруг присоединились ко мне и стали петь хором. Это было очень трогательно".

Шэнь - старший из команды пианистов-волонтеров. В ней около 20 человек, каждый из которых играет живую музыку, чтобы развлечь пациентов и посетителей.

Больница "Барабанная башня" впервые начала принимать пианистов-волонтеров в 2012 году, когда было завершено строительство нового здания. Идею подал бывший сотрудник больницы Чжан Ганнин, который сам сделал фортепиано и безвозмездно одолжил его больнице. "Его предложение соответствует нашей идее - создать "человечную" больницу. Фортепиано помогает улучшить настроение пациентов и показывает, что мы ориентированы на людей", - отметил врач-терапевт Мэн Жань.

Если произведения соответствуют общей обстановке, музыка может оказывать желаемое действие

Изначально были споры о том, так ли уместен и необходим в больнице такой роскошный инструмент, но успокаивающая сила музыки вскоре рассеяла все сомнения, и теперь все больше больниц перенимают подобный опыт. "Если произведения соответствуют общей обстановке, музыка может оказывать желаемое действие. Как показывают наши опросы, в целом публика положительно отзывается об игре на фортепиано", - добавляет Мэн.

Волонтеры в больницах не редкость. Но людям больше привычны помощники, которые поддерживают пациентов и предоставляют информацию и рекомендации. Волонтеры-пианисты участвуют в проектах музыкальной терапии.

"Барабанная башня" - не единственная больница в Нанкине, где регулярно звучит спокойная фортепианная музыка, которую исполняют волонтеры. Еще один центр, известный своей программой музыкальной терапии, - медицинский центр BenQ.

Цуй Чжунхэ, которому за 70, по собственному желанию играет на фортепиано в больнице уже одиннадцать лет. Раньше он был учителем фортепиано и дирижером оркестра, а после выхода на пенсию дважды в неделю стал работать волонтером, чтобы отдать долг обществу. Цуй участвует в волонтерской работе так целеустремленно и усердно, что за последние десять лет он почти ни разу не просил отпуска.

"Люди, которые приходят в больницу, обычно плохо себя чувствуют из-за болезни или беспокойства о близких. Я прихожу сюда играть в надежде, что они почувствуют поддержку и силу, которую дает музыка, - говорит Цуй. - Мне кажется, что теперь, когда мы вышли на пенсию и у нас есть свободное время, было бы правильно использовать его, делая что-то на благо общества. Это обогащает и нашу собственную жизнь".

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