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На Марсе обнаружены признаки обитаемости

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Международная команда астрономов изучила образцы глин, обнаруженные в марсианском кратере Гейла, и получила "намеки" на то, что когда-то Красная планета была обитаемой.

Фото: ESA/DLR/FU Berlin/Bill Dunford
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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывает New Scientist. В своей работе авторы пишут, что как минимум некоторые регионы Марса могли быть обитаемыми на протяжении многих тысяч или даже миллионов лет.

К такому выводу они пришли, проанализировав образцы глин, отобранные в 2016 году марсоходом Curiosity в кратере Гейла. Предыдущие исследования доказали, что в древности этот кратер представлял собой жидкое озеро, возможно, с благоприятными для жизни стабильными условиями.

Образцы марсианского грунта были отобраны Curiosity с помощью бортовой дрели. В рамках нового исследования ученые проанализировали их с помощью рентгена, используя для этого другие бортовые инструменты марсохода. В результате они выявили присутствие в почве глинистого минерала, связанного с так называемыми глауконитовыми глинами. По мнению исследователей, это указывает на "период обитаемости в прошлом кратера".

"Условия, в которых образуются эти минералы, благоприятствуют присутствию жизни", - говорит ведущий автор исследования Элизабет Лоса-Адамс из испанского Университета Виго.

Фото: iStock
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По ее словам, глауконитовые глины являются маркером обитаемости, но не свидетельством существования самой жизни. Тем не менее, наличие таких минеральных остатков ученые назвали многообещающим признаком. Само присутствие таких глин на Марсе предполагает, что стабильные условия, пригодные для жизни, могли существовать в кратере Гейла в пределах, возможно, миллиона лет.

Предыдущие расчеты показали, что озеро в этом кратере могло образоваться около 3,5 миллиарда лет назад, когда атмосфера Красной планеты была более плотной и способной удерживать жидкую воду на ее поверхности.

Существовало оно на протяжении примерно 10 миллионов лет. Ученые пока не нашли доказательств того, что это озеро имело подходящие условия для жизни, такие как умеренная температура и нейтральная кислотность. Однако новое исследование показывает, что вероятность этого достаточно высока.

"Существование глауконитовых глин может дать новое понимание эволюции древнего озера в кратере Гейла", - добавляет Лоса-Адамс.

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Фото: Тагир Раджавов
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