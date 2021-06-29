Указ губернатора Псковской области от 28 июня 2021 года № 82-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 28 июня 2021 г. № 15 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) дополнить пунктами 7.1 - 7.5 следующего содержания:

"7.1. В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Псковской области от 28 июня 2021 г. № 15 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача по Псковской области № 15):

1) органам исполнительной власти Псковской области и подразделениям Аппарата Администрации Псковской области, указанным в приложении № 4 к настоящему указу (далее - уполномоченные органы), осуществлять контроль за соблюдением органами государственной власти Псковской области, иными государственными органами Псковской области, органами местного самоуправления, организациями, подведомственными органам исполнительной власти Псковской области и органам местного самоуправления, а также иными организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, указанных в приложении № 4 к настоящему указу, требований постановления Главного государственного санитарного врача по Псковской области № 15, пунктов 7.2 и 7.3 настоящего указа;

2) Комитету по здравоохранению Псковской области определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по Псковской области № 15;

3) Управлению информационной политики Администрации Псковской области совместно с Комитетом по здравоохранению Псковской области, Управлением общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7.2. В срок по 26 июля 2021 г. для подтверждения выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по Псковской области № 15 об организации проведения в срок до 23 июля 2021 г. профилактических прививок первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентой вакциной от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее чем 60 процентам от общей численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

1) органы государственной власти Псковской области, иные государственные органы Псковской области представляют в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 5 к настоящему указу в Управление государственной службы и кадров Администрации Псковской области по адресу электронной почты iatrofimova@obladmin.pskov.ru;

2) органы местного самоуправления представляют в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 5 к настоящему указу в Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации Псковской области по адресу электронной почты info-umstr@pskov.ru;

3) организации, подведомственные органам исполнительной власти Псковской области, представляют в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 5 к настоящему указу соответствующему уполномоченному органу по адресу электронной почты, указанному в приложении № 4 к настоящему указу;

4) организации, подведомственные органам местного самоуправления и осуществляющие деятельность в сферах, указанных в приложении № 4 к настоящему указу, представляют в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 5 к настоящему указу соответствующему уполномоченному органу по адресу электронной почты, указанному в приложении № 4 к настоящему указу;

5) организации, подведомственные органам местного самоуправления и осуществляющие деятельность в сферах, не указанных в приложении № 4 к настоящему указу, представляют в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 5 к настоящему указу в Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации Псковской области по адресу электронной почты info-umstr@pskov.ru;

6) иные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, указанных в приложении № 4 к настоящему указу, представляют в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 5 к настоящему указу соответствующему уполномоченному органу по адресу электронной почты, указанному в приложении № 4 к настоящему указу.

При осуществлении организацией, индивидуальным предпринимателем деятельности в нескольких сферах, указанных в приложении № 4 к настоящему указу, сведения представляются в один из уполномоченных органов по выбору организации, индивидуального предпринимателя.

7.3. В срок по 16 августа 2021 г. для подтверждения выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по Псковской области № 15 об организации проведения в срок до 13 августа 2021 г. профилактических прививок вторым компонентом двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее чем 60 процентам от общей численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) органы государственной власти Псковской области, иные государственные органы Псковской области, органы местного самоуправления, организации, подведомственные органам исполнительной власти Псковской области и органам местного самоуправления, а также иные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, указанных в приложении № 4 к настоящему указу, представляют сведения по форме согласно приложению № 5 к настоящему указу в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Указа.

7.4. В целях настоящего указа под организациями, подведомственными органам исполнительной власти Псковской области, понимаются государственные учреждения Псковской области, государственные унитарные предприятия Псковской области, хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности Псковской области, автономные некоммерческие организации, созданные Псковской областью, и иные организации, созданные Псковской областью.

В целях настоящего указа под организациями, подведомственными органам местного самоуправления, понимаются муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципальных образований, автономные некоммерческие организации, созданные муниципальными образованиями, и иные организации, созданные муниципальными образованиями.

7.5. Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений, указанных в пунктах 7.2 и 7.3 настоящего указа, направляет полученные сведения в Комитет по здравоохранению Псковской области по адресу электронной почты miac@zdrav.pskov.ru.

Комитет по здравоохранению Псковской области в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения сведений, указанных в пунктах 7.2 и 7.3 настоящего указа, осуществляет проверку достоверности представленной информации с использованием Регистра вакцинированных от COVID-19 в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, результат проверки представляет в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган еженедельно каждую пятницу направляет прошедшие проверку Комитета по здравоохранению Псковской области сведения, указанные в пунктах 7.2 и 7.3 настоящего указа, с информацией о результатах такой проверки в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области по адресу электронной почты upr@60.rospotrebnadzor.ru.";

2) дополнить приложением № 4 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему указу;

3) дополнить приложением № 5 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему указу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







