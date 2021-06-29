Владимир Путин провел совещание по подготовке к "Прямой линии". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие руководство администрации президента, некоторые заместители председателя правительства, а также министр финансов РФ Антон Силуанов. Первое внутреннее совещание Путина с экспертами и администрацией в рамках подготовки прямой линии прошло в этот понедельник.

Напомним, что в среду, 30 июня в полдень Владимир Путин проведет традиционную "Прямую линию".