Мошенники начали продавать фейковые QR-коды для посещения московских кафе

Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве выставлены на продажу в даркнете. Об этом сообщил директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

По его словам, специалисты компании обнаружили на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков, которые были опубликованы еще в мае. Волошин пояснил, что изначально в них была размещена информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации, но после введения QR-кодов, мошенники отредактировали объявления, пишет РИА Новости. Средняя цена "документа" в даркнете - 11 тысяч рублей, отметил Волошин.

С 28 июня столичные рестораны и кафе разрешено посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Код можно получить на портале госуслуг, а также на сайте mos.ru или через специальный сервис immune.mos.ru. Системы способны сгенерировать код для жителей всех регионов страны и даже для иностранцев.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предупредил россиян об опасности фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса. По его словам, при неблагоприятном стечении обстоятельств, если человек заболеет и предъявит поддельный сертификат, то он может быть привлечен к ответственности. "Это административная или даже уголовная ответственность, если будут последствия от их действий. Это есть в законодательстве", - подчеркнул депутат.