День города в Магадане отпразднуют онлайн

В столице Колымы отменили массовые гуляния на День города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Юрия Гришана.

Пойти на такие меры властям пришлось из-за сложной эпидемической обстановки. Количество заболевших COVID-19 в регионе с каждым днем растет. В стационарах разворачивают дополнительные койки. На прошлой неделе было объявлено об обязательной вакцинации работников социальной сферы и тех, кто напрямую взаимодействует с людьми.

"Этот год для города не юбилейный. Мы переживем. Будут клубы выходного дня, прием мэра, посвященный вручению премий "Человек года" и "Меценат года", звания "Почетный гражданин Магадана" и некоторые мероприятия, которые будут проводиться с участием не более 50 человек. Шутить с огнем не станем. Отпразднуем камерно, дистанционно, в онлайн-режиме", - сказал градоначальник.

Напомним, что День города отмечают в Магадане 14 июля. Массовые уличные мероприятия были запланированы на субботу, 17 июля.