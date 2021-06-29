Хабаровский край получил еще 50 тысяч доз вакцины от COVID-19

Дополнительную крупную партию вакцины от коронавируса доставили в Хабаровск, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

Министерство здравоохранения РФ распорядилось направить в регион 50 тысяч доз вакцины "ГамКовидВак" (Спутник V) после обращения врио губернатора Михаила Дегтярева.

"Спасибо федеральному Минздраву, который оперативно откликнулся на наш запрос. Сейчас, вместе с поступившими на днях 18 тысячами доз, запаса "ГамКовидВак" хватит, чтобы прививать жителей Хабаровского края примерно три недели", - написал Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Напомним, что 25 июня вакцинация от коронавируса была приостановлена на трое суток в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за отсутствия первого компонента препарата​​. 27 июня край получил 18 тысяч доз вакцины от COVID-19.

В Хабаровске вакцинация возобновилась во всех прививочных кабинетах и уголках здоровья в БЦ "Пушкинский", ТРК "Броско Молл" и "Арене Ерофей". Мобильные пункты стали работать без выходных с 10 до 20 часов.

В ближайшие дни в Хабаровске откроются еще четыре мобильных пункта в разных районах города: в ТЦ "Южный парк", ТЦ "Большая Медведица", ТЦ "Стрелка" и магазине "Леруа Мерлен" в Краснофлотском районе. Решается вопрос с открытием мобильных пунктов вакцинации в Комсомольске-на-Амуре.