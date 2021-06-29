Омичи пожаловались на химический запах в воздухе

Жители Советского и Кировского округов города Омска на протяжении двух дней жалуются на химический запах в воздухе.

Массовые обращения от омичей поступают в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования.

- На автоматизированном посту наблюдений по ул. 4-я Поселковая в течении суток зафиксированы превышения предельно-допустимой концентрации по фенолу (1,5 ПДК) и сероводороду (1,3 ПДК), - сообщает минприроды региона.

В Советском округе города Омска работает передвижная эколаборатория. На границе санитарно-защитной зоны в контрольной точке на улице Доковская зафиксировано 0,5 ПДК фенола при северном направлении ветра.

В минприроды отмечают, что информация о превышениях направлена в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.