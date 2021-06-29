В Красноярске проверят турагентство из-за совета как обмануть ПЦР-тест

Полиция Красноярска проверяет информацию, появившуюся накануне в СМИ и социальных сетях. Речь идет о видеозаписи, на которой директор туристического агентства дает советы клиентам относительно благополучного прохождения ПЦР-теста для выезда за рубеж.

По результатам проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством РФ, сообщает главк МВД по Красноярскому краю.

Напомним, в понедельник стало известно, что туроператор Anex Tour прекратил сотрудничество с владелицей красноярского туристического агентства. Причиной стало упомянутое видео, помогающее туристам обмануть тест на коронавирусную инфекцию.

В Anex Tour заявили, что владеющая франчайзинговым турагентством жительница Красноярска не является представителем туроператора.