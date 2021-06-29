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29.06.2021 17:13
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске возбудили дело о гибели девочки на стройке

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Фото: СУ СКР по Новосибирской области Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Следственный отдел по Октябрьскому району Новосибирска регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка на стройплощадке.

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Как сообщили в следственном управлении, вечером 29 июня в 10-этажном строящемся доме по адресу Кирпичный переулок, 1а обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами. Погибла девочка: когда ее вытащили из-под завалов, она уже не подавала признаков жизни. По предварительным данным, 13-летний ребенок гулял по стройплощадке в компании друзей.

Дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть человека". На месте происшествия работают следователи, допрашивают очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. У застройщика изъята документация.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск ЧП на стройках

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