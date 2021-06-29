В Приангарье запретили корпоративы и ограничили проведение свадеб

В Иркутской области ввели дополнительные ограничительные меры в связи с осложнением эпидемиологической ситуации. Изменения в соответствующий указ внес губернатор Игорь Кобзев, информирует сегодня пресс-служба правительства региона.

Меры касаются, например, предприятий общепита. Им разрешено работать только с 6 часов до 23 (исключение сделано для ряда заведений - в частности, расположенных на объектах транспорта). Такой режим работы уже вводили в области - с октября 2020 года по январь 2021-го.

Кроме того, государственная регистрация брака сейчас возможна только при присутствии на торжестве не более десяти человек.

С 29 июня по 26 июля запрещено проведение корпоративов, банкетов и прочих торжественных мероприятий.

На тот же период запрещены групповые занятия в закрытых помещениях организаций спорта и фитнеса. Ограничения не распространяются на вакцинированных от коронавируса или переболевших им граждан.

Напомним, накануне медицинские работники Иркутской области направили губернатору и в Общественную палату региона обращение. Они призвали главу Приангарья принять "максимальные ограничительные и противоэпидемиологические меры" в связи с критической ситуацией.