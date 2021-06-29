Вакцинацию от COVID-19 завершили 26% взрослого населения Петербурга

В Петербурге 26 процентов от всего взрослого населения завершили курс вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию.

Первым компонентом прививки вакцинировались 32 процента горожан. В то же время по оценкам санитарных врачей, чтобы избежать локдауна, необходимо привить не менее 60 процентов жителей, это 2 миллиона 670 тысяч человек.

По данным Смольного, прививки сейчас сделали 858 тысяч человек. Интерес к вакцинации в Петербурге резко вырос несколько дней назад. Сейчас в сутки прививки делают около двадцати тысяч человек.

В некоторых торговых центрах, где наравне с поликлиниками развернуты пункты вакцинации, даже возникли очереди, из-за этого городские власти приняли решение об открытии 17 дополнительных пунктов, где можно сделать прививку.