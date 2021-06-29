В Петербурге от COVID-19 за сутки скончались 119 человек

В Петербурге зафиксирован максимум погибших от коронавирусной инфекции с начала пандемии. По данным Оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19, за сутки скончались 119 человек.

Печальная статистика демонстрирует рост с начала июня. Так, 9 июня от коронавирусной инфекции скончалось 48 человек, 18 июня - 79, 26 июня - 107. Растет и заболеваемость. 29 июня выявлено 1374 новых случая COVID-19, а, например, 22 июня было выявлено 1065 заболевших, 15 числа - 902.

В связи с непростой эпидемической ситуацией, город наращивает коронавирусные койки в больницах. Зимой, на пике второй волны пандемии в Петербурге было задействовано около 12,5 тысяч коек для пациентов с COVID-19, затем, когда заболеваемость пошла на спад, большинство мест свернули.

Сейчас инфекционные койки вновь разворачивают в стационарах, ожидается, что их число достигнет зимнего показателя.