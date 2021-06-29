В Петербурге увеличилось количество молодых пациентов с COVID-19

В Cанкт-Петербурге значительно увеличилась доля молодых пациентов с коронавирусом. В стационарах сейчас много людей в возрасте 20-40 лет, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. По его словам, цифры говорят сами за себя, и это особенность именно третьей волны COVID-19.

Среди тех, кто попал в больницу, значительное число пациентов находится на искусственной вентиляции легких. "Не редко мы видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально", - добавил Лисовец. А вот дети сейчас заражаются коронавирусом реже, подчеркивают медики.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что коечный фонд в городе постепенно наращивается.